النفط يتراجع قبيل قرار الاحتياطي الأمريكي بشأن الفائدة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبيل القرار المتوقع صدوره عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة، غير أن التوقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية والعقوبات الأوروبية على النفط الروسي حدّت من الخسائر.

وهبط خام برنت 56 سنتا تعادل 0.6 بالمئة إلى 94.09 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1027 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 87.84 دولاراً للبرميل.

ونقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي القول إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بنحو 6.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.

وشهدت الفترة نفسها تراجع مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، فيما فاق التوقعات. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية عند الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وكانت سياسة (صفر كوفيد) في الصين عاملا رئيسيا في كبح جماح أسعار النفط، إذ أدت عمليات الإغلاق المتكررة إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر منشور غير مؤكد على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة الصينية ستدرس طرق تخفيف قيود كوفيد-19 اعتبارا من مارس 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجع الدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلها أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ويأمل كثيرون أن تتوافر مؤشرات على تباطؤ معدلات رفع الفائدة في المستقبل.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقد تؤدي الاضطرابات المحتملة جراء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ويبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر إلى رفع الأسعار.

وسيتبع هذا الحظر، وهو رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، وقف واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير.

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