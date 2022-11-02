«تسلا» تغلق معرضها الرئيسي في بكين .. والسبب مجهول!

المصدر: د ب أ

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أغلقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" معرضها الرئيسي في بكين الشهر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباءمن دون توضيح الأسباب.

ولدى شركة السيارات الأمريكية عدد من المعارض في العاصمة الصينية. وكان المعرض الذي أغلق حاليا يقع في مركز تسوق يسمى باركفيو جرين، وهي منطقة سكنية في الأساس.

تبيع تسلا إلى حد كبير سياراتها من خلال نموذج البيع المباشر عبر الإنترنت وليس عبر الوكلاء أو معارضها.

وتعتبر الصين أهم سوق لها بعد الولايات المتحدة وقامت بتسليم عدد قياسي من السيارات بلغ 83 ألفا و135 سيارة في سبتمبر بعد تطوير سعة الإنتاج في مصنعها بشنغهاي.



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