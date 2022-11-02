تراجع أسهم "إير بي إن بي" رغم تسجيل أكبر أرباح فصلية على الإطلاق

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة تأجير العقارات لقضاء العطلات "إير بي إن بي" أمس الثلاثاء عن "الربع الأكبر والأكثر ربحية"، لكنها حذرت من أن الطلب على الحجوزات من المتوقع أن يتباطأ.

وفي الربع الثالث، شهدت الشركة ما يقرب من 100 مليون حجز، بزيادة 25% على أساس سنوي، و6ر15 مليار دولار في إجمالي قيمة الحجوزات، بزيادة 31% على أساس سنوي.

ونمت الإيرادات بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 9ر2 مليار دولار، وهو أعلى ربع سنوي للشركة على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي براين تشيسكي إنه كان أيضا الربع الأكثر ربحية للشركة مع صافي دخل قدره 2ر1 مليار دولار، بزيادة 46% على أساس سنوي.

وأضاف: "يوضح الربع الثالث من العام 2022 أننا نواصل دفع النمو والربحية على نطاق واسع. لا يزال طلب الضيوف على إير بي إن بي قويا، ويستمر مجتمعنا المضيف في النمو، وكان هذا الربع الأكثر ربحية على الإطلاق".

وحذرت "إير بي إن بي" من أن الطلب على الحجوزات من المرجح أن يتباطأ عن الربع السابق. ولم يلق ذلك قبولا حسنا من قبل المستثمرين، حيث انخفضت الأسهم بنحو 7% في التداول بعد ساعات العمل.

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