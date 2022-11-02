"يو بي إس" الأمريكية تستهدف توظيف 60 ألف عامل موسمي في أسبوع

المصدر: د ب أ

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ستبدأ شركة "يونايتد بارسل سيرفيس" الأمريكية لإدارة الشحن وسلسلة التوريد (يو بي إس) حملة توظيف موسمية اعتبارا من بعد غد الجمعة، حيث ستستوعب ما لا يقل عن 60 ألف موظف جديد في عطلة نهاية أسبوع واحدة.

وتحتاج الشركة إلى ما لا يقل عن 100 ألف عامل موسمي لمساعدتها في تسليم الطرود طوال موسم الأعياد.

وستعقد أكثر من 450 حدثا شخصيا وافتراضيا للتوظيف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وستجلب سائقين جددا وعمال مستودعات ومساعدين.

وقالت الشركة إن ما يقرب من 80% من الوظائف الموسمية لا تتطلب إجراء مقابلة.

وأضافت (يو بي إس) أن ما يقرب من 35 ألف موظف موسمي حصلوا على وظائف دائمة بعد عطلات 2021.

ويحقق سائق توصيل طرود (يو بي إس) بدوام كامل ما معدله 95 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى 50 ألف دولار إضافية من المساهمات في مزايا الصحة والمعاشات التقاعدية.

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