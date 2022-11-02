تراجع أرباح شركة "فوكس" الأمريكية في الربع الأول

المصدر: د ب أ

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انخفضت أرباح شركة فوكس الأمريكية العملاقة للإعلام في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء صافي دخل الشركة عند 605 ملايين دولار، أو 10ر1 دولار للسهم الواحد، مقابل 701 مليون دولار، أو 21ر1 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وسجلت "فوكس كوربوريشن" أرباحا معدلة بقيمة 670 مليون دولار أو 21ر1 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة في هذا الربع بنسبة 6ر4% إلى 19ر3 مليار دولار من 05ر3 مليار دولار في العام الماضي.

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