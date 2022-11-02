ارتفاع حاد لأسعار النفط مع التفاؤل بتحسن الطلب

المصدر: د ب أ

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سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات أمس الثلاثاء في ظل تقارير عن احتمالات تخفيف سياسة "صفر إصابات كورونا" في الصين وتراجع الدولار، مما يحسن الطلب على السلع.

كما استفادت أسعار النفط من بدء تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا، وتعديل توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للطلب على الطاقة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط؛ وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 84ر1 دولار؛ أي بنسبة 1ر2% إلى 37ر88 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

كما ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 05ر2 دولار؛ أي بنسبة 21ر2% إلى 86ر94 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري أول أمس إنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط على المدى المتوسط والطويل. وقالت المنظمة إن العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة 1ر12 تريليون دولار في صناعة النفط لتلبية الطلب العالمي.

كما عدلت المنظمة توقعاتها للطلب خلال العام المقبل بزيادتها بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميا، في حين تتوقع وصول الطلب 3ر108 مليون برميل يوميا العام 2030.

في الوقت نفسه، يتوقع منتدى الطاقة الدولي ارتفاع سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى إذا حدث تراجع حاد في إمدادات النفط الروسي بمجرد تشديد العقوبات الأوروبية على موسكو خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال جو ماك مونجيل، أمين عام المنتدى، في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للنفط والغاز: "نحن الآن أمام سوقين... السوق الفعلية تعاني نقصا شديدا في الإمدادات، والسوق على الورق تستغل الأنباء الاقتصادية السيئة والركود الاقتصادي السيئ".

تستضيف إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا منتدى أبوظبي الدولي للنفط والغاز بمشاركة أكبر شركات النفط والغاز الطبيعي في العالم ووزراء الطاقة من السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند ودول أخرى خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي حتى 3 نوفمبر الحالي.

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