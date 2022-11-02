الذهب يصعد بأكثر من 1% قبل اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء بما يزيد على واحد بالمئة في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، وتحول التركيز صوب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1647.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 1696.94 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1649.70 دولار للأوقية عند التسوية.

ونزل مؤشر الدولار عن أعلى مستوى بلغه خلال أسبوع.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

ونزلت أسعار الذهب نحو 21 بالمئة منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية في مارس في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأمريكي الفائدة بوتيرة سريعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 19.64 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 945.93 دولار، وزاد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1883.13 دولار.

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