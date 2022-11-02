تراجع الدولار وسط آمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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تراجع الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية وسط توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم لتقييم أثر الزيادة على الاقتصاد.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة، في رابع زيادة من نوعها على التوالي. إلا أن أسواق العقود الآجلة منقسمة بشأن اجتماع ديسمبر، إذ تتأرجح التوقعات بين رفع بمقدار 75 أو 50 نقطة أساس.

وقال إيفان أسينسيو، رئيس استشارات مخاطر العملات الأجنبية لدى سيليكون فالي بنك في سان فرانسيسكو "هناك بعض التفاؤل بإمكانية حدوث تغيير في اللغة بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، مما قد يشير إلى حدوث تباطؤ في المرة القادمة".

ومن المتوقع أيضا في بريطانيا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الخميس، قبل أن يبطئ معدل الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة، هبط الدولار مقابل الين 0.4 بالمئة إلى 148.20.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.1479 دولار بعد انخفاضه بما يزيد على واحد بالمئة أمس الاثنين. ونزل اليورو إلى 0.9878 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة منها اليورو والجنيه الإسترليني والين، إلى 111.49 أمس الثلاثاء.

وزاد مؤشر الدولار بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام في ظل زيادة كبيرة من جانب الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجعات كبيرة للعملات الأخرى وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمي.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي عن أدنى مستوياتهما في أسبوع وسط تحسن عام في معنويات السوق.

إلا أن الدولار الأسترالي قلص المكاسب بعدما قرر بنك الاحتياطي الأسترالي التمسك بوتيرة أبطأ لرفع الفائدة على الرغم من القفزة المفاجئة في التضخم إلى أعلى مستوى له في 32 عاما في الربع الثالث.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6397 دولار، دون تغيير يذكر، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.5840 دولار.

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