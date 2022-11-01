متاجر"جاليريا كارشتات" الألمانية تعتزم إغلاق أكثر من 40 فرعاً

المصدر: د ب أ

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تعتزم سلسلة متاجر "جاليريا كارشتات كاوفهوف" الألمانية، آخر مجموعة متاجر كبيرة في ألمانيا، إغلاق أكثر من 40 متجرا من متاجرها الـ131 المتبقية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه رئيس الشركة ميجويل مولنباخ في محادثة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية.

وكان متحدث باسم الشركة أعلن أمس أن الشركة مضطرة إلى البحث للمرة الثانية في غضون أقل من عامين عن إنقاذ في إطار إجراء وقائي.

وقال رئيس الشركة للصحيفة إن شركته مضطرة إلى تقليل شبكة فروعها "بمقدار الثلث على الأقل" من أجل إنقاذها، مشيرا إلى أنه من غير الممكن تفادي شطب وظائف لظروف تتعلق بالتشغيل.

وكتب مولنباخ في خطاب إلى العاملين أن الشركة مضطرة إلى التخلي عن تلك الفروع "التي لم يعد من الممكن تشغيلها بشكل مربح في المستقبل المنظور" بسبب ضعف الاستهلاك والتضخم وتكاليف الطاقة.

وأوضح مولنباخ أن هذه الطريقة الوحيدة لتجنب حدوث فشل نهائي للشركة.

يذكر أن سلسلة المتاجر العملاقة، التي يعمل لديها 17 ألف شخص، لا يزال لها فروع في 97 مدينة ألمانية.

وقبل توجهها إلى محكمة الإفلاس، كانت الشركة تفاوضت مع الحكومة الألمانية حول الحصول على مساعدات مالية جديدة، إضافة إلى المساعدات البالغة قيمتها 680 مليون يورو التي حصلت عليها بالفعل.

وقال مولنباخ إن الشركة توصلت إلى نتيجة مفادها أن هذا الطريق لا يمكن السير فيه "فالقروض الحكومية الدائمة لا يمكن هنا أن تكون هي الحل، بل إن هناك حاجة إلى تقليص واضح (للتكاليف) وصولا إلى هياكل مستدامة اقتصاديا".

كانت الشركة سعت إبان إغلاق كورونا الأول في أبريل 2020 إلى الحصول على إنقاذ في إطار إجراء وقائي، واستمر إجراء الإفلاس آنذاك حتى نهاية سبتمبر من ذلك العام.

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