توقعات بتراجع محصول القمح الروسي عن مستوياته القياسية

المصدر: د ب أ

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توقع تقرير اقتصادي عدم وصول محصول القمح في روسيا خلال الموسم المقبل إلى المستوى القياسي، الذي سجله خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع مساحات الزراعة لموسم الشتاء.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير شركة "آي.كيه.أيه.آر " للاستشارات القول إن المزارعين في مختلف أنحاء روسيا حققوا محصولا قياسيا خلال العام الحالي في ظل الظروف المواتية للزراعة، في حين أنهم قلصوا المساحات المزروعة في الموسم الجديد بسبب الرسوم على الصادرات والخوف من تراجع الأسعار واحتمالات الطقس السيىء.

ورغم أن روسيا ستظل مصدرا رئيسيا للقمح في العالم، فإن انخفاض المحصول يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاج العالمي ككل خلال العام المقبل.

وارتفعت أسعار القمح في التعاملات العالمية اليوم الاثنين بعد تعليق روسيا العمل باتفاق صادرات القمح الأوكراني، مما يزيد التهديدات التي تواجه الإمدادات في السوق العالمية.

وقلص المزارعون في أوكرانيا بالفعل المساحات المزروعة بالقمح بسبب العملية العسكرية الروسية في بلادهم منذ أواخر فبراير الماضي، في حين تعرضت مناطق واسعة من الولايات المتحدة لموجات جفاف.

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