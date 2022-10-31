الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل بيانات التضخم

المصدر: رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مدفوعة بانخفاض أسهم قطاعي الطاقة والتعدين، في حين يترقب المستثمرون قراءة التضخم الرئيسية في منطقة اليورو والتي من المحتمل أن تظهر ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في أكتوبر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد إغلاقه على ارتفاع يوم الجمعة، فيما هبط مؤشر الطاقة 1.2 بالمئة والتعدين 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.

وتضررت أسعار النفط والمعادن بعد أن نشرت الصين بيانات أنشطة المصانع التي جاءت أضعف من المتوقع وبفعل المخاوف من أن يؤدي توسيع البلاد قيود مكافحة كوفيد-19 للإضرار بالطلب.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد عند 10.2 بالمئة في أكتوبر، فيما يرجح أن يؤدي إلى قراءة أخرى غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي، والذي يستهدف نمو الأسعار اثنين بالمئة.

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