موظفو البريد ببريطانيا يلغون خطة للإضراب في نوفمبر

المصدر: رويترز

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قالت شركة البريد الملكي ببريطانيا، الأحد، إن أكبر نقابة عمالية في قطاع البريد، وهي نقابة عمال الاتصالات، ألغت خططها لتنظيم إضراب في بريطانيا في الأسبوعين المقبلين.

وتعتزم الشركة والنقابة إجراء محادثات يوم الاثنين.

وكانت النقابة قد دعت الشهر الماضي إلى سلسلة إضراب تستمر 19 يوماً خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل ضد شركة البريد الملكي.

وتخوض شركة البريد الملكي صراعاً منذ شهور مع نقابة عمال الاتصالات بسبب الأجور، وقالت الشركة إنها تخسر مليون جنيه إسترليني (1.11 مليون دولار) يومياً بسبب الإضراب. وأضافت أنها قد تستغني عما يصل إلى عشرة آلاف موظف وحذرت من تسريح المزيد إذا استمرت الإضرابات المزمعة.

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