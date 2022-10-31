رئيس غانا: محادثات صندوق النقد الدولي لن تؤدي لخفض قيمة الديون

المصدر: رويترز

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قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، الأحد، إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تسير على ما يرام، وحاول طمأنة المستثمرين بأن المفاوضات لن تؤدي إلى تخفيض القيمة الاسمية للسندات الحكومية.

وقال الرئيس في كلمة بثها التلفزيون بهدف إقناع الغانيين والأسواق بأن السلطات تستطيع احتواء الأزمة الاقتصادية بالبلاد: "لن يخسر أي مستثمر من الأفراد أو المؤسسات أمواله نتيجة لمفاوضات صندوق النقد الدولي الجارية".

وبدأت غانا محادثات مع صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي للحصول على الدعم المالي مع تفجر احتجاجات في الشوارع بسبب الصعوبات الاقتصادية.

ووصل التضخم وانخفاض قيمة العملة إلى مستويات قياسية على الرغم من الزيادات المتكررة والشديدة في أسعار الفائدة على الإقراض.

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