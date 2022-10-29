رئيس وزراء بريطانيا قد يجمد المساعدات الخارجية عامين آخرين

المصدر: رويترز

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قالت صحيفة تليجراف يوم الجمعة نقلا عن مصادر إن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين.

وتم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5 في المئة من الدخل القومي. وكانت الحكومة قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سوناك، الذي كان وزيرا للمالية في ذلك الوقت، العام الماضي إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.

ولكن تقرير تليجراف قال إن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.

وذكر متحدث باسم وزارة الخزانة في بيان "سيدرس وزير الخزانة كافة قرارات الإنفاق بالكامل في بيان الخريف".

وأضاف التقرير أن هناك مجالا لتخفيضات أكبر جنبا إلى جنب مع ربط الإنفاق المتعلق بالمساعدات الخارجية بالتضخم لمدة ثلاثة أعوام مستقبلا.

ويأتي التقرير بينما تصوغ الحكومة تخفيضات الإنفاق وتلغي تخفيضات الضرائب مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري والغذاء والوقود والتدفئة، الأمر الذي يضغط على ميزانيات الكثير من الأسر.

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