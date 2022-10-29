الهند تمدد القيود على تصدير السكر حتى أكتوبر 2023

المصدر: رويترز

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قالت الحكومة الهندية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر 2023.

وكانت الهند قد فرضت في مايو قيودا على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.

ومن المتوقع أن تنتج الهند محصولا قياسيا من السكر هذا العام، مما قد يسمح لنيودلهي بالسماح بتصدير ما يصل إلى ثمانية ملايين طن، حسبما قالت الحكومة ومسؤولو الصناعة هذا الشهر.

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