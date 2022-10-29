أمريكا تحذر الولايات الغربية من أنها قد تفرض تخفيضاً لإمدادات المياه

المصدر: رويترز

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حذرت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة من أنها قد تخفض إمدادات المياه في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا لحماية نهر كولورادو وخزانيه الرئيسيين من الإفراط في استخدام المياه ومن الجفاف والتغير المناخي.

وكشف مكتب الاستصلاح الأمريكي عن ثلاث خطط عمل محتملة إحداها تتعلق بفرض تخفيضات وأخرى للسماح للولايات الغربية بوضع خطة تخفيض بمفردها أو خيار ثالث والأقل احتمالا بعدم اتخاذ أي إجراء.

وبالإضافة إلى حماية إمدادات مياه الشرب قد يحافظ الإجراء الاتحادي المقترح أيضا على إنتاج الطاقة الكهرومائية في أكبر خزانين في البلاد.

كان المكتب، وهو جزء من وزارة الداخلية، قد حدد في وقت سابق موعدا نهائيا في منتصف أغسطس لسبع ولايات غربية للتفاوض بشأن التخفيضات الخاصة بها أو ربما مواجهة تخفيضات إجبارية.

وتسري اتفاقية عمرها 100 عام لتوزيع مياه نهر كولورادو بين الولايات السبع ولكن هذه الاتفاقية تعرضت لضغوط متزايدة جراء أسوأ جفاف منذ 1200 عام والذي تفاقم بسبب تغير المناخ.

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