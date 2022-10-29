الأمم المتحدة تدعو لتجديد اتفاق حبوب وأسمدة البحر الأسود

المصدر: رويترز

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حثت الأمم المتحدة الجمعة أمس الجمعة الأطراف الموقعة على اتفاق توسطت فيه المنظمة الدولية وسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على تجديد الاتفاق، قائلة إنه ضروري للمساهمة في الأمن الغذائي العالمي.

ودعت أيضا إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية ذات صلة لضمان وصول الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "نؤكد الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم".

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