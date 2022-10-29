"وول ستريت" تقفز في نهاية أسبوع متقلب

المصدر: رويترز

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دفعت موجة صعود قوية وواسعة النطاق وول ستريت إلى الإغلاق على ارتفاع حاد أمس الجمعة، حيث عززت بيانات اقتصادية مشجعة وتوقعات بتحقيق أرباح جيدة شهية المستثمرين للمخاطرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل على مدى يومين.

وأنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الجلسة على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة، مع تحقيق مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وكذلك أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مايو.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 94.08 نقطة أو 2.47 بالمئة ليغلق عند 3901.38 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 307.93 نقطة أو 2.87 بالمئة إلى 11102.34 نقطة. وزاد داو جونز الصناعي 824.54 نقطة أو 2.57 بالمئة إلى 32857.82 نقطة.

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