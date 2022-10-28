صندوق الثروة النرويجي يتكبد خسائر 43.5 مليار دولار

المصدر: رويترز

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قال صندوق الثروة النرويجي، وهو الأكبر في العالم ويدير أصولا تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار، اليوم الجمعة إنه تكبد خسارة بلغت 449 مليار كرونة نرويجية (43.47 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2022، إذ تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا.

وكان عائد الصندوق من الاستثمار عند سالب 4.4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، والذي كان أكبر بواقع 0.14 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق.

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