الين ينخفض بعد تمسك بنك اليابان بالتيسير النقدي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض الين اليوم الجمعة مع‭‭ ‬‬تمسك بنك اليابان بسياسات التيسير النقدي، بينما حاول الدولار التعافي من خسائر مُني بها في مطلع الأسبوع على خلفية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيلمح إلى تباطؤ وتيرته في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.8 بالمئة مقابل الين إلى 147.43 بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة بدون تغيير عند 0.1 بالمئة وتعهده بأن يظل عائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر بالمئة كما كان متوقعا.

وقال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان "لا نخطط لرفع أسعار الفائدة أو التوجه للخروج (من سياسة التيسير) في أي وقت قريبا".

وأضاف أنه سيجري تغيير السياسات إذا اقترب معدل التضخم في اليابان من اثنين بالمئة، لكن ذلك سيُعلن للأسواق بوضوح.

وارتفع الدولار أيضا مقابل كل من الجنيه الإسترليني، الذي انخفض 0.4 بالمئة إلى 1.1516 أمام دولار، ومقابل اليورو، الذي تراجع 0.2 بالمئة إلى 0.9941 أمام الدولار مع توخي المستثمرين القليل من الحذر.

وتحاول العملة الموحدة التعافي عقب انخفاضها واحدا بالمئة في اليوم السابق بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز