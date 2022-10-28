أرباح "أبل" نقطة مضيئة وسط معاناة شركات التكنولوجيا من التضخم

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة أبل أمس الخميس عن إيرادات وأرباح تجاوزت توقعات وول ستريت، في واحدة من النقاط المضيئة القليلة في قطاع التكنولوجيا المتضرر من خفض الإنفاق بسبب التضخم.

وأنقذ أبل أقدم منتجاتها التكنولوجية، وهي أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بينما تعثر نجمها "آيفون".

وعلى الرغم من عدم تسجيل هواتف آيفون مبيعات بالقوة التي كان يتوقعها بعض المحللين، فقد حققت رقما قياسيا للربع المنتهي في سبتمبر. وجاءت مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة ماك التي بلغت 11.5 مليار دولار أعلى بكثير من تقديرات المحللين بتسجيل 9.36 مليار دولار.

وتراجعت أسهم الشركة بداية في تداول بعد الإغلاق قبل أن تتعافى.

وأظهرت نتائج أبل بعض المتانة في مواجهة اقتصاد ضعيف والدولار القوي اللذين تسببا في تقارير كارثية من العديد من شركات التكنولوجيا.

وبشكل عام، قالت أبل إن الإيرادات الفصلية ارتفعت ثمانية بالمئة إلى 90.1 مليار دولار، وهو ما يزيد عن التوقعات بتسجيل 88.9 مليار دولار، وبلغ صافي الربح 1.29 دولار للسهم الواحد، متجاوزا متوسط توقعات المحللين بربح 1.27 دولار للسهم، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقال المدير المالي لوكا مايستري "كان أداؤنا أفضل مما توقعنا، على الرغم من أن الصرف الأجنبي كان له تأثير سلبي كبير بالنسبة لنا".

وقبل دقائق من إعلان شركة أبل، فاقمت منصة أمازون من بؤس قطاع التكنولوجيا، مع توقعها تراجع أرباح فترة العطلة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 14 بالمئة.

وارتفعت مبيعات أبل من آيفون للربع الرابع من العام المالي للشركة إلى 42.6 مليار دولار، بينما كانت وول ستريت تتوقع مبيعات بقيمة 43.21 مليار دولار، وفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس.

وعلى النقيض من ذلك، تراجع سوق الهواتف الذكية العالمي الإجمالي تسعة بالمئة للربع المنتهي لتوه، وهو ثالث انخفاض له على التوالي لهذا العام، وفقا لبيانات كاناليس.

وقال مايستري إن مبيعات آيفون سجلت رقما قياسيا للربع المنتهي في سبتمبر أيلول، حيث ارتفعت عشرة بالمئة مقارنة بالربع نفسه العام الماضي وتجاوزت توقعات الشركة.

وذكرت الشركة أن مبيعات أجهزة آي باد بلغت 7.2 مليار دولار، مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 7.94 مليار دولار.

وشهد النمو في قطاع الخدمات بالشركة، الذي عزز المبيعات والأرباح في السنوات الماضية، ارتفاعا في الإيرادات إلى 19.2 مليار دولار، وهو ما يقل عن التوقعات بتسجيل 20.10 مليار دولار.

قال مايستري إن شركة أبل شهدت ضعفا في الإعلانات الرقمية، مثل الآخرين في هذا القطاع.

وفي الصين، التي شهدت تباطؤا اقتصاديا حادا، أعلنت أبل عن مبيعات في الربع الرابع بلغت 15.5 مليار دولار. ويمثل هذا مكسبا مقارنة بالربع السابق، عندما سجلت الشركة مبيعات بقيمة 14.6 مليار دولار.

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