أسهم أمازون تهوي 17% بعد توقعها تباطؤ نمو المبيعات في موسم العطلات

المصدر: رويترز

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توقعت أمازون دوت كوم أمس الخميس تباطؤ نمو المبيعات في موسم العطلات، مما أثار إحباط وول ستريت ودق ناقوس الخطر من أن المستهلكين والشركات القلقين من التضخم لديهم أموال أقل لإنفاقها.

وتراجعت أسهم الشركة 17 في المئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وبلغ صافي المبيعات 127.1 مليار دولار في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، وهو ما يزال أقل بقليل من 127.5 مليار دولار التي توقعها المحللون، وفقا لبيانات من رفينيتيف.

وتوقعت أمازون صافي مبيعات يتراوح بين 140 و148 مليار دولار، أو نمو أقل من اثنين في المئة عن العام السابق، وكان المحللون يتوقعون 155.2 مليار دولار.

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