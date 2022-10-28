تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي في تعاملات متقلبة

المصدر: د ب أ

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تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي خلال تعاملات متذبذبة أمس الخميس، حيث انتهت فترة سريان عقود تسليم نوفمبر، وسط تقارير بشتاء معتدل لفترة طويلة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس أنه تمت تسوية العقود الآجلة تسليم نوفمبر، منخفضة بنسبة 5ر7% لتصل إلى 186ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأغلقت عقود تسليم ديسمبر الأكثر نشاطا، التعاملات منخفضة بنسبة 4% لتصل إلى 875ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ووفقا لمتعاملين، بلغ سعر الغاز تسليم اليوم التالي في مركز واها في غرب تكساس أقل من دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتعرضت أسعار الغاز في غرب تكساس مؤخرا لضغوط جراء بلوغ قدرة التخزين حدودها القصوى، في خضم إجراء عمليات صيانة دورية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي هذا الأسبوع.

ووفقا لشركة أكيو للطقس، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في نيويورك إلى 20 درجة مئوية مطلع الأسبوع المقبل، أي أعلى من المعتاد بسبع درجات.

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