بنغلاديش تتوقع الحصول على قروض بـ 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر مسؤول بالبنك المركزي أن بنغلاديش تأمل في الحصول على قروض بقيمة 5ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتكوين احتياطي مالي وسط انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم بنك بنغلاديش أبو الكلام أزاد في مقابلة أمس الخميس أنه يتم اقتراح القروض بموجب ثلاثة برامج لصندوق النقد الدولي، التسهيل الائتماني الممتد والتسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع، بواقع 5ر1 مليار لكل منها.

وأضاف أن البلاد "تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أسبوعين".

يشار إلى أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار ساحل بنغلاديش، بحسب ما قاله مسؤولون الثلاثاء.

وقد أطاح الاعصار بالأشجار وأعمدة الكهرباء، كما غمرت المياه المناطق المنخفضة عقب أن تحول المنخفض لإعصار أطلق عليه سيترانغ الاثنين.

وتعرض أكثر من 10 آلاف منزل بأسقف من القش للتدمير 13 منطقة ساحلية، كما دُمر 6 آلاف هكتارا من المحاصيل، كما تعرض قرابة ألف من مصايد الأسماك للانجراف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز