النفط يغلق مرتفعاً وسط طلب قويّ وتراجع مخاوف الركود

المصدر: رويترز

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ارتفع النفط بأكثر من دولار للبرميل عند الإغلاق أمس الخميس، مواصلا صعوده في اليوم السابق بنحو ثلاثة في المئة، إذ طغى التفاؤل بشأن صادرات النفط الخام الأمريكية القياسية وإشارات على تلاشي مخاوف الركود على القلق بشأن ركود الطلب في الصين.

وأظهرت البيانات صادرات خام أمريكية قياسية، وهي علامة تبعث على الأمل على انتعاش الطلب. وتلقت الأسعار دعما من توقعات بأن البنوك المركزية قد تكون على وشك نهاية دورات رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.27 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 96.96 دولار للبرميل، بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات على ارتفاع 1.17 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 89.08 دولار للبرميل.

وحدت المخاوف بشأن الطلب الصيني من ارتفاع الأسعار، إذ تخلى المستثمرون العالميون عن الأصول الصينية في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع معاناة اقتصاد أكبر مستهلك للطاقة في العالم من سياسته الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن أزمة عقارات وتراجع ثقة السوق.

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