اليورو يخسر أكثر من 1% بعد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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هبط اليورو بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس، ليعود دون التكافؤ مع الدولار، بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وإظهار بيانات أمريكية تعافي أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من المتوقع في الربع الثالث.

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 75 نقطة أساس أخرى إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى معدل له منذ العام 2009، في محاولة لمنع ترسخ الزيادة السريعة للأسعار.

وهبط اليورو من أعلى مستوى خلال شهر، وهو 1.0094 أمام الدولار، الذي سجله أمس الخميس إلى ما دون التكافؤ مع العملة الأمريكية بعد قرار المركزي الأوروبي. وتراجع اليورو 1.1 بالمئة إلى 0.9969 دولار بحلول الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش.

وصعد الدولار بعد إعلان بيانات أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2.6 بالمئة سنويا في الربع الماضي، منهيا تراجعا على مدى ربعين، مما أثارا المخاوف من ركود الاقتصاد.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 2.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ 13 عاما في اجتماعه في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني، والذي من المتوقع أيضا أن يخفض خلاله الدعم الرئيسي المقدم للبنوك التجارية.

وفي غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني 0.58 بالمئة أمام الدولار إلى 1.1559 دولار بعد تسجيل أعلى مستوى خلال يومين مدفوعا بتعيين ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا.

وارتفع الين 0.14 بالمئة إلى 146.19 للدولار.

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