استمرار ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي

المصدر: د ب أ

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استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الخميس بارتفاع جديد بعد ارتفاعها في ختام تعاملات اليومين السابقين، مدعومة بالصادرات القياسية الأمريكية للنفط الخام والوقود، إلى جانب تراجع قيمة الدولار مما يقلل تكلفة شراء السلع الأساسية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم إلى أكثر من 88 دولار للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 4% تقريبا خلال اليومين السابقين.

يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وصول إجمالي صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 4ر11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. جاءت هذه الزيادة في الوقت الذي وصل فيه مخزون الوقود المحلي إلى مستوى منخفض قياسي في مثل هذه الفترة من السنة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الأيام الأخيرة أدى إلى زيادة جاذبية النفط، مضيفة أن مؤشر قيمة الدولار تراجع إلى أقل مستوياته منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، وهو ما يجعل سعر المواد الخام المقومة بالدولار في الأسواق العالمية أقل بالنسبة للمشترين من الدول الأخرى.

وارتفع سعر غاز غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 4ر0% إلى 25ر88 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 4ر0% إلى 06ر96 دولار للبرميل تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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