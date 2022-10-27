انخفاض أرباح "ميتا" للربع الثاني توالياً

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة "ميتا"، وهي الشركة الأم لفيسبوك، اليوم الخميس، أن إيراداتها انخفضت للربع الثاني على التوالي، حيث تلقت ضربة من انخفاض إيرادات الإعلانات.

وانخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 7ر27 مليار دولار، في حين انخفضت الأرباح بنسبة 52% إلى 4ر4 مليار دولار.

وقالت ميتا إن 93ر2 مليار شخص يستخدمون في المتوسط إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تشمل إنستغرام وماسنجر وواتساب، كل يوم، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي.

وقال مؤسس الشركة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ إن "المجموعة" استمرت في النمو".

وأضاف: "أنا سعيد بالمشاركة القوية التي نشهدها مدفوعة بالتقدم المحرز في محرك الاكتشاف والمنتجات مثل ريلز".

وتابع: "في حين أننا نواجه تحديات على المدى القريب بشأن الإيرادات، فإن الأساسيات موجودة للعودة إلى نمو أقوى في الإيرادات. نحن نقترب من العام 2023 مع التركيز على تحديد الأولويات والكفاءة التي ستساعدنا على التنقل في البيئة الحالية والخروج بشركة أقوى".

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