ارتفاع مبيعات سلسلة متاجر كارفور الفرنسية بنسبة 19%

المصدر: د ب أ

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أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية، أمس الأربعاء، زيادة مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 19% سنويا إلى 729ر23 مليار يورو، بما في ذلك حصيلة القيمة المضافة.

كما زادت المبيعات خلال الربع الثالث مع استبعاد البنود المتغيرة بنسبة 3ر11%، بما يعكس استمرار تحسن حصتها السوقية في كل الأسواق الرئيسية.

وقال ألكسندر بومبارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، "في بيئة تتميز بالكثير من عوامل الغموض والتضخم المرتفع في أوروبا، أظهرت كارفور القدرة على التكيف وقوة نموذجها. وتواصل المجموعة زيادة حصتها السوقية في كل المناطق الجغرافية الرئيسية، بدءا من فرنسا".

ففي فرنسا زادت مبيعات كارفور بنسبة 6ر6%، في حين زادت المبيعات في إسبانيا بنسبة 7ر8% وفي البرازيل زادت المبيعات بنسبة 8ر64%، وبخاصة بفضل الاندماج مع سلسلة جروبو بي.آي.جي.

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