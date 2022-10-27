المؤشر "ستاندرد آند بورز" الأمريكي يغلق منخفضاً بعد موجة صعود

المصدر: رويترز

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أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات ليتراجع أمس الأربعاء، حيث فاقمت النتائج القاتمة لبعض الشركات المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

لكن هذه المخاوف، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع من بنك كندا، واصلت دعم الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يفكر في تخفيف حجم رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية في 1-2 نوفمبر.

وأنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك التعاملات على انخفاض، متأثرين بأسهم التكنولوجيا بعد نتائج مايكروسوفت وألفابت. وسجل سهما الشركتين هبوطا حادا عند الإغلاق.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28.89 نقطة أو 0.75 بالمئة ليغلق عند 3830.22 نقطة، بينما خسر ناسداك الجمع 229.67 نقطة بما يعادل 2.05 بالمئة إلى 10969.45 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 3.49 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 31840.23 نقطة.

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