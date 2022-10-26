مع اقتراب تطبيق العقوبات على روسيا.. أوروبا تخاطر بصدمة تتعلق بالديزل

المصدر: د ب أ

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توقع تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن تتوقف واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل من روسيا، والتي تقدر بنحو 200 مليون برميل سنويا، خلال الأشهر المقبلة. وتمثل هذه الإمدادات شريان وقود رئيسيا للقارة هي في حاجة ماسة إليه.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه بداية من شهر فبراير المقبل، سوف تحظر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصول - تقريبا-جميع أنواع مشتقات النفط المحمولة بحرا- وبينها الديزل- من روسيا، التي تعد أكبر مصدر خارجي للنفط بالنسبة للتكتل.

وترى بلومبرغ أنه سيتعين على التجار إجراء تخفيضات كبيرة من أجل التوافق مع موعد فرض العقوبات، في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق أوقاتا عصيبة للغاية.

وتراجع إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، التي حظرت هي الأخرى الإمدادات الروسية، في الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر الماضيين، بحسب بيانات شركة "فورتيكسا" التحليلية، التي استندت إليها بلومبرغ.

وحال استمرار هذا المعدل خلال الفترة الباقية من شهر أكتوبر الجاري، يتعين خفض الواردات بمقدار 5000 آلاف برميل بصفة يومية بداية من الأول من نوفمبر. ومن شأن أي تباطؤ في هذا المعدل أن يجعل وقف الإمدادات في 2023 أمرا صعبا للغاية.

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