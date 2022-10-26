سهم أريفناس للتكنولوجيا الحيوية يسجل أكبر ارتفاع منذ 15 شهراً

المصدر: د ب أ

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ارتفع سعر سهم شركة التكنولوجيا الحيوية أريفناس بنسبة 12% مع حجم تداول بلغ حوالي 8 أمثال متوسط حجم التداول اليومي للعشرين يوما الماضية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم الشركة الموجود مقرها في مدينة نيوهيفن بولاية كونيكتيكت الأمريكية ارتفع اليوم إلى 47ر49 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 12 سبتمبر من العام الماضي عندما سجل 15ر44 دولار.

وكان السهم الأفضل أداء بين أسهم الشركات المناظرة، حيث ارتفع اليوم بنسبة 12% في حين ارتفع مؤشر روسيل 3000 الفرعي لشركات التكنولوجيا بنسبة 1ر2%، وتراجع مؤشر روسيل 3000 العام بنسبة 3ر05.

وجرى تداول 252105 أسهم خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعادل حوالي تسع مرات متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضي وكان 26631 سهما.

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