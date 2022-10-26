"فيزا" تسجل أرباحاً بقيمة 3.94 مليار دولار في الربع الأخير

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة الخدمات المالية الأمريكية "فيزا" أمس الثلاثاء عن أرباحها للربع الأخير من العام الماضي، والتي زادت عن العام الماضي وتجاوزت التقديرات.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 94ر3 مليار دولار، أو 86ر1 دولار للسهم الواحد، مقابل 58ر3 مليار دولار، أو 65ر1 دولار للسهم الواحد، في الربع الأخير من العام الماضي. ويشكل هذا زيادة 10% مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت فيزا عن أرباح معدلة بلغت 09ر4 مليار دولار أو 93ر1 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع الأخير بنسبة 8ر18% إلى 79ر7 مليار دولار من 56ر6 مليار دولار في العام الماضي.

وارتفعت أسهم فيزا بشكل طفيف في جلسة التداول بعد ساعات العمل.

واستفادت فيزا بشكل خاص من انتعاش السفر الدولي بعد جائحة كورونا، حيث غالبا ما تستخدم بطاقات الائتمان لحجز الرحلات الجوية والفنادق.

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