على نهج مشروع "مارشال".. الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يبدآن العمل لوضع خطة لإعادة إعمار أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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بدأت مجموعة السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء العمل على تأسيس صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا على نهج مساعدة الولايات المتحدة الاقتصادية لأوروبا عقب الحرب العالمية الثانية.

ووضع مؤتمر خبراء استضافه المستشار الألماني أولاف شولتس بصفته الرئيس الحالي لمجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين حجر الأساس للبرنامج في برلين.

ورغم ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول توقيت بدء البرنامج، حيث ترغب أوكرانيا بشدة في بدء استثمارات فورية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حشد المزيد من الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار.

ولم يتم تقديم التزامات مالية ملموسة في اجتماع الخبراء، الذي لم يتم تنظيمه كمؤتمر مانحين.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي لاستثمار دولي سريع في إعادة إعمار بلاده التي تمزقها الحرب.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن مبادرة سلام لأوكرانيا في القمة المقبلة لمجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في بالي في نوفمبر.

وقال ويدودو في رسالة مصورة في نهاية القمة إن إندونيسيا ستدعو الجميع إلى "الجلوس معا والانخراط في حوار بناء".

وذكر أن دبلوماسية السلام لها الأولوية القصوى و أنه "يجب أن تنتهي الحرب".

وأضاف أن إعادة إعمار أوكرانيا وقوتها الاقتصادية ستكون مستحيلة إذا لم تنته الحرب، مشددا على أن مصالح الشعب الأوكراني ستأتي أولا.

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