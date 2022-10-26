النفط يرتفع بدعم من تراجع الدولار ومخاوف بشأن الإمدادت

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن هبطت بما يزيد على دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بضعف الدولار ومخاوف بشأن الإمدادات تحدث عنها وزير الطاقة السعودي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا لتبلغ 93.52 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا إلى 85.32 دولار.

ونزل مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات ما بعد الظهيرة، مما جعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرين وساعد على دفع الأسعار للصعود.

وجاء المزيد من الدعم من تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن بعض الدول تستخدم مخزوناتها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كورقة للتلاعب بالأسواق.

وقال الوزير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "من واجبي أن أوضح أن خسارة مخزونات الطوارئ قد تكون مؤلمة في الأشهر المقبلة".

في الوقت نفسه، قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن شح الإمدادات في أسواق الغاز الطبيعي المسال في أنحاء العالم وخفض الإمدادات من قبل كبار منتجي النفط وضع العالم في وسط "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب إن التعليقات الصادرة من الرياض ومن وكالة الطاقة الدولية "تذكير بأن أزمة الطاقة... لم تنته بعد... لا تزال هناك مخاوف من نقص المعروض في السوق".

وحد من مكاسب النفط اليوم علامات على عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

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