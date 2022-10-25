الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على استحواذ "فيليب موريس" على "سويديش ماتش"

المصدر: د ب أ

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حصلت شركة صناعة السجائر الأمريكية العملاقة فيليب موريس إنترناشونال على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي على صفقة شراء شركة سويديش ماتش السويدية بعد تقديم مجموعة من المقترحات لعلاج مخاوف الاتحاد بشأن مستوى المنافسة في السوق في حال اتمام الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي القول إن الالتزامات التي قدمتها الشركتان في الصفقة "لم تعد تثير المخاوف بشأن المنافسة".

وعرضت فيليب موريس بيع ذراع الخدمات اللوجيستية التابعة لشركة سويديش ماتش، التي تحمل اسم "إس.إم.دي لوجيستيكس"، بهدف تهدئة المخاوف الأوروبية الأولية بشأن المنافسة.

وفي مايو الماضي، أعلنت فيليب موريس إنترناشونال تقديم شركة فيليب موريس أولاند القابضة التابعة لها عرضا موصى به لشراء شركة سويديش ماتش السويدية لإنتاج التبغ والسجائر، التى تحتوى على البدائل الخالية من الدخان مقابل 106 كرونه سويدية للسهم الواحد نقدا.

وتصل قيمة الصفقة بالكامل إلى 2ر161 مليار كرونه تقريبا، أي 16 مليار دولار تقريبا.

ويزيد السعر المعروض للسهم الواحد بنسبة 4ر39% على سعر السهم في ختام تعاملات يوم 9 مايو قبل الإعلان عن الصفقة وهو 06ر76 كرونه.

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