تراجع أسعار الذهب مع استقرار الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استقرار الدولار، إلا أن توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة رفع أسعار الفائدة حدت من خسائر المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1640.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12.38 بتوقيت غرينتش بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1644.70 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز إن التوقعات بأن يصبح الاحتياطي الاتحادي أقل تشددا في تحريك أسعار الفائدة ضغطت على الدولار، إلا أنه يرتفع الآن ببطء مما يدفع الذهب في الاتجاه المعاكس.

وأضاف إيفانجليستا أنه من المرجح أن يتحرك الذهب ضمن نطاق ضيق نسبيا، إذ من المتوقع أيضا أن يستقر الدولار مع اقتراب الاجتماع المقبل للاحتياطي الاتحادي.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد ما مع انخفاض اليوان الصيني، وتعافى بشكل طفيف بعدما انخفض في الجلسة السابقة لأدنى مستوى منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وتقلل مكاسب العملة من جاذبية الذهب للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الذهب الذي لا يحقق عائدا، بينما تدعم عوائد الدولار والسندات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 18.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين باثنين في المئة إلى 906.73 دولار للأوقية، فيما هبط البلاديوم 3.6 بالمئة إلى 1898.53 دولار للأوقية.

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