تذبذب أسعار الذهب في تعاملات أمس

المصدر: د ب أ

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بعد الارتفاع الكبير لأسعار العقود الآجلة للذهب يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، تذبذبت أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس الاثنين.

وسجل الذهب تراجعا طفيفا في ختام تعاملات أمس بمقدار 2ر2 دولار؛ أي بنسبة 1ر0% إلى 10ر1654 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، بعد ارتفاعه بمقدار 50ر19 دولار؛ أي بنسبة 2ر1% إلى 30ر1656 دولار للأوقية في تعاملات يوم الجمعة.

جاءت التعاملات المتذبذبة أمس في الوقت الذي استقرّ فيه مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

كما ساهم عدم صدور أي بيانات اقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة في حالة الهدوء التي سادت سوق الذهب، انتظارا لصدور بيانات الدخل والإنفاق الشخصي، والتي تتضمن أيضا إشارة إلى معدل التضخم.

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