"وول ستريت" تغلق مرتفعة بدعم آمال في إبطاء وتيرة زيادة الفائدة

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الاثنين لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أشارت فيها علامات على التباطؤ الاقتصادي إلى أن آثار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النشطة التي تهدف إلى تهدئة الاقتصاد، وبالتالي كبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته منذ عقود، بدأت تظهر.

واكتسبت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة زخما طوال الجلسة الأولى من الأسبوع الذي يشهد صدور نتائج العديد من الشركات البارزة والبيانات الاقتصادية الهامة.

وأظهر تقرير من ستاندرد آند بورز جلوبل انكماشا في نشاط الشركات هذا الشهر، فيما يقدم إشارة على أن سلسلة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بدأت تحقق التأثير المطلوب، مما زاد الآمال في أن البنك المركزي قد يبدأ في إبطاء وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 45.94 نقطة، أو 1.22 بالمئة، إلى 3798.69 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 421.31 نقطة، أو 1.36 بالمئة، إلى 31503.87 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 94.83 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 10954.55 نقطة.

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