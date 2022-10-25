وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطر مالية في الولايات المتحدة بسبب الظروف العالمية

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه في حين يتمتع النظام المالي الأمريكي في الوقت الحالي بالمرونة، فإن الظروف الحالية تخلق ظروفا يمكن أن تؤدي إلى ظهور مخاطر تهدد استقرار النظام.

وقالت يلين ردا على أسئلة في لقاء بنيويورك أمس إن "البيئة الحالية خطرة ومتقلبة" بالنسبة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التقلبات في الأسواق المالية، مضيفة أنه يمكن في هذه البيئية أن تظهر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت عمليات بيع كثيف لسندات الخزانة البريطانية من جانب المستثمرين، مما دفع بنك إنجلترا المركزي إلى التدخل بشراء السندات لدعمها في السوق. كما أدى تدهور قيمة العملة اليابانية إلى تدخل السلطات اليابانية بضخ كميات غير مسبوقة من الدولارات في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.

من ناحيتها، قالت يلين أمام الاجتماع السنوي لاتحاد الأسواق المالية وصناعة الأوراق المالية الأمريكي "حتى اليوم لا يمثل النظام المالي الأمريكي مصدرا للاضطراب الاقتصادي... في حين مازلنا نراقب المخاطر الناشئة.. مازال نظامنا مرنا ويواصل العمل بصورة جيدة رغم الغموض" المحيط بالاقتصاد العالمي ككل.

وقالت يلين إن التداول في سندات الخزانة الأمريكية، وهي أكبر سوق للسندات القياسية في العالم يزداد، رغم إشاراتها إلى موجات الضغوط السابقة التي تعرضت لها السندات الأمريكية، مشيرة إلى العمل المستمر لتحسين أداء سوق السندات الأمريكية.

كما أشارت يلين إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن تزايد القروض الخاصة.

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