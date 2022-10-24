تراجع أسعار النفط بعد بيانات حول ضعف الطلب الصيني

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيفا في سبتمبر إذ أدت سياسات مجابهة كوفيد-19 الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 91.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.78 دولار، أي 2.1 بالمئة، إلى 83.27 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات جمركية أنه على الرغم أن واردات الصين من النفط الخام لشهر سبتمبر كانت أعلى من أغسطس عند 9.79 مليون برميل يوميا، فقد انخفضت اثنين بالمئة عن العام الماضي.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "تعثر التعافي الأخير في واردات النفط في سبتمبر"، وأضافوا أن المصافي المستقلة لم تتمكن من الاستفادة من الحصص المتزايدة إذ أثر استمرار الإغلاق المتعلق بكوفيد على الطلب.

وكانت السعودية وروسيا على قدم المساواة باعتبارهما أكبر موردي الصين في سبتمبر.

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