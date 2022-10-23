وسط قيود اللوائح الأمريكية.. شركة تايوانية تعلّق العمل مع شركة صينية

المصدر: د ب أ

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علَّقت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) إنتاج السيليكون المتطور لشركة بيرين تكنولوجي الصينية الناشئة لضمان الامتثال للوائح الأمريكية، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر مطلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار مرتبط بمعلومات في المجال العام تفيد بأن منتجات بيرين تتفوق على رقائق (إيه 100) التابعة لشركة نيفيديا كورب التي تم حظرها الآن في السوق الصينية.

وفي حين أن (تي إس إم سي) لم تتوصل إلى استنتاج حول ما إذا كانت منتجات بيرين تخضع للحد الذي وضعته الولايات المتحدة للقيود، فقد قررت شركة صناعة الرقائق التايوانية وقف الإمدادات إلى الشركة الناشئة الصينية في الوقت الحالي، حسبما قال المصدر.

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