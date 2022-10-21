أرباح "أمريكان إكسبريس" تتجاوز التوقعات

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك أمريكان إكسبريس الأمريكي اليوم الجمعة ارتفاع أرباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبما يتجاوز تقديرات المحللين.

بلغت أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الحالي 88ر1 مليار دولار بما يعادل 47ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 83ر1 مليار دولار بما يعادل 27ر2 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين لأرباح البنك خلال الربع الثالث 41ر2 دولار للسهم الواحد.

وزادت إيرادات أمريكان إكسبريس بنسبة 1ر24% إلى 56ر13 مليار دولار مقابل 93ر10 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع سهم أمريكان إكسبريس في بداية تعاملات اليوم بأكثر من 5%، ليستمر التراجع منذ الثلاثاء الماضي ويصل إلى أقل مستوى له منذ بداية العام الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز