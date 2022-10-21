تراجع أسعار النفط مع تبدد الآمال بشأن زيادة الطلب

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة للأسبوع الثاني إذ بددت مخاوف المستثمرين من تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على استهلاك الطاقة الآمال المرتبطة بزيادة الطلب الصيني وخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الإنتاج.

وقال باتريك هاركر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في فيلادلفيا إن من أجل مكافحة التضخم يحاول البنك إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع أسعار الفائدة في المدى القصير.

وانخفض خام برنت 1.16 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 91.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 83.77 دولار للبرميل.

ويمضي خام برنت على درب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.4 بالمئة، في حين من المتوقع تراجع خام غرب تكساس الوسيط اثنين بالمئة. وبذلك ينخفض الخامان للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض مدة الحجر الصحي للزائرين إلى سبعة من عشرة أيام. ولم يرد تأكيد رسمي للأمر من بكين.

والتزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بقواعد صارمة لمكافحة كوفيد-19 هذا العام، وهو ما أثر سلبا بشدة على الشركات والنشاط الاقتصادي وخفض الطلب على الوقود.

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