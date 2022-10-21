أسعار الذهب تتراجع

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بخصوص تشديد السياسة النقدية من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي وهو ما قوض شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1630.10 دولار للأوقية.

وقال باتريك هاركر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في فيلادلفيا يوم الخميس إن في ظل الوضع الراهن للتضخم "يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة".

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 18.63 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 910.30 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2028.43 دولار للأوقية.

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