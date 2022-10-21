لا إجراء محدداً.. قادة الاتحاد الأوروبي مستمرون في العمل على تدابير معالجة أزمة الطاقة

المصدر: د ب أ

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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة إن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل العمل لمعالجة أزمة الطاقة في التكتل.

وكتب ميشيل عبر تويتر أن قادة الاتحاد الأوروبي "وافقوا على العمل على إجراءات لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات".

وأضاف: "الوحدة والتضامن يسودان"، وذلك في تغريدته عقب مفاوضات مطولة بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أفضل السبل لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة، والتي دعا خلالها الكثيرون إلى تحديد سقف لأسعار الغاز.

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