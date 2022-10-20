نمو مبيعات منتجات جوتشي خلال الربع الثالث

المصدر: د ب أ

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سجلت مجموعة كيرينغ الفرنسية، التي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية الفارهة، مثل غوتشي، نموا بمعدل أقل من منافساتها مثل إل.في.إم.إتش وهيرمس إنترناشونال، حيث تضررت مبيعات غوتشي باستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مبيعات غوتشي خلال الربع الثالث زادت بنسبة 9% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بمعدل 11%. كانت مبيعات غوتشي قد زادت خلال الربع الثاني بنسبة 4% فقط، حيث تباين أداء جوتشي في أسواقها الرئيسية المختلفة بحسب بيان شركة كيرينغ الأم اليوم الخميس.

في الوقت نفسه زادت مبيعات العلامات التجارية الأخرى المملوكة لشركة كيرينغ مثل إيف سان لوران بمعدلات أعلى من توقعات المحللين، في حين أن غوتشي تمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة.

كما أن منتجات غوتشي أكثر تأثرا بحالة السوق الصينية التي كانت أساسية بالنسبة للشركة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أواخر 2019. ومع تبني الصين لاستراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا واستمرار فرض القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في حين رفعت أغلب دول العالم تلك القيود تراجعت أهمية السوق الصينية لصالح مناطق أخرى في آسيا بالنسبة للعلامة التجارية الإيطالية.

كما استفادت غوتشي من مشتريات السياح الأمريكيين الذين يستخدمون الدولار القوي لشراء المنتجات في غرب أوروبا حاليا.

(د ب أ) أم /ع خ

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