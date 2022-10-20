"الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 120 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 43 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 36 مليار دولار، و جاء الطلب على السندات ذات العامين وذات الخمس سنوات أقل من المتوسط، وعلى السندات السباعية أعلى كثيرا من المتوسط.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 12 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل قليلا من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 395ر4% وبلغ معدل التغطية 30ر2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 14 مليار دولار حيث بلغ العائد عليها 420ر3% ومعدل التغطية 50ر2 مرة.

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