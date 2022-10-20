ارتفاع أسعار فول الصويا بعد تحقيق أعلى صادرات أمريكية في شهر

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار فول الصويا بعدما أظهرت بيانات للولايات المتحدة ارتفاع الصادرات الأسبوعية لأعلى مستوى منذ أسطس. وحجز المشترون 3ر2 مليون طن متري من فول الصويا الأسبوع الماضي، بما يفوق توقعات السوق وفقا لدراسة أجراها محللون، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

وقلل ارتفاع سعر الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية الرغبة في شراء الحبوب الأمريكية، حيث أصبح أغلى بالنسبة للمشترين الأجانب. ورغم ذلك تضطر الصين للشراء من الولايات المتحدة في ظل محدودية حركة الأسهم العالمية، وبقاء ثلاثة أشهر على الأقل على موسم الحصاد الجديد في أمريكا الجنوبية.

وقالت ناعومي بلوم، مستشارة الأسواق البارزة لدى "توتال فارم ماركتينج" إن تقرير اليوم الخميس "يظهر أن الصين ما زالت توفر احتياجاتها من فول الصويا اعتبارا من الآن، خاصة في حالة تنظيم إضراب في السكك الحديدية الأمريكية منتصف نوفمبر المقبل أو في حالة عدم قدرة أمريكا الجنوبية على إنتاج محصول قياسي في الأشهر المقبلة".

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