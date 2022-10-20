أمازون تحرك دعاوى جنائية ضد المراجعات المزيفة

المصدر: رويترز

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حركت شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" أول شكوى جنائية وأول دعوى لها في أوروبا، فيما تواصل كفاحها القضائي ضد المراجعات المزيفة.

حركت أمازون الشكوى في إيطاليا، وأول دعوى في إسبانيا بهدف وقف نشاط وسطاء المراجعات المزيفة. وحركت الشركة مؤخرا أيضا عشر دعاوى جديدة في الولايات المتحدة.

وفي ظل هذه الخطوة، تستهدف أمازون الجهات المؤذية التي تدير أكثر من 11 ألف موقع إلكتروني ومجموعة مواقع تواصل اجتماعي تحاول وضع مراجعات مزيفة لأمازون وغيرها من المتاجر في مقابل المال أو البضائع المجانية.

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